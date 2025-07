Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt letztendlich nach

Letztendlich zogen sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich verlor der Dow Jones im NYSE-Handel 0,37 Prozent auf 44 240,76 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 17,478 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,894 Prozent fester bei 44 803,36 Punkten, nach 44 406,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 44 201,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 436,96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 42 762,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 37 645,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2024, notierte der Dow Jones bei 39 344,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 4,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 3,96 Prozent auf 153,24 USD), Salesforce (+ 1,43 Prozent auf 273,65 USD), Amgen (+ 1,38 Prozent auf 297,00 USD), UnitedHealth (+ 1,31 Prozent auf 307,70 USD) und 3M (+ 1,25 Prozent auf 153,74 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-3,41 Prozent auf 73,92 USD), JPMorgan Chase (-3,15 Prozent auf 282,78 USD), Walmart (-2,27 Prozent auf 97,09 USD), Goldman Sachs (-1,92 Prozent auf 697,28 USD) und Amazon (-1,84 Prozent auf 219,36 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 32 365 532 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,286 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Merck-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,39 Prozent.

