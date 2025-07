Börse New York in Rot: Dow Jones schwächelt

Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:03 Uhr um 0,31 Prozent tiefer bei 44 266,72 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 17,478 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,894 Prozent auf 44 803,36 Punkte an der Kurstafel, nach 44 406,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44 201,37 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 436,96 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42 762,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37 645,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39 344,79 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 3,56 Prozent auf 152,65 USD), Salesforce (+ 1,36 Prozent auf 273,48 USD), 3M (+ 1,32 Prozent auf 153,84 USD), Amgen (+ 1,13 Prozent auf 296,27 USD) und NVIDIA (+ 0,93 Prozent auf 159,71 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Nike (-3,61 Prozent auf 73,77 USD), JPMorgan Chase (-3,36 Prozent auf 282,17 USD), Goldman Sachs (-1,74 Prozent auf 698,58 USD), Walmart (-1,69 Prozent auf 97,67 USD) und Procter Gamble (-1,41 Prozent auf 158,23 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 722 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,286 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at