Starker Wochentag in New York: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Mittwoch fort.

Um 16:01 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,72 Prozent auf 18 789,78 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,731 Prozent höher bei 18 791,28 Punkten, nach 18 654,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 18 812,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 768,25 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,659 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 17 890,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17 897,87 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2023, den Wert von 14 556,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 13,58 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 907,54 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ASML (+ 6,85 Prozent auf 1 015,96 USD), CrowdStrike (+ 5,57 Prozent auf 322,60 USD), Lam Research (+ 3,83 Prozent auf 958,11 USD), Applied Materials (+ 3,79 Prozent auf 220,27 USD) und Marvell Technology (+ 2,95 Prozent auf 68,34 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen The Kraft Heinz Company (-2,08 Prozent auf 34,89 USD), Cisco (-1,77 Prozent auf 46,58 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-1,62 Prozent auf 143,51 USD), Intuit (-1,61 Prozent auf 562,84 USD) und Walgreens Boots Alliance (-1,58 Prozent auf 15,86 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 310 745 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,825 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at