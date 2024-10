Starker Wochentag in Paris: Schlussendlich Pluszeichen im CAC 40

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Zum Handelsschluss legte der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,85 Prozent auf 7 541,36 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,331 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,173 Prozent auf 7 464,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7 477,78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 460,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 571,76 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,67 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 04.09.2024, bei 7 500,97 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.07.2024, den Stand von 7 695,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, wies der CAC 40 6 996,73 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,139 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. 7 029,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 349 699 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 333,896 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at