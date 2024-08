Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen

Der ATX knüpft am Mittwochmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,88 Prozent stärker bei 3 498,72 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 111,889 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 468,36 Punkten, nach 3 468,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 468,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 506,41 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,783 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 708,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 645,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, betrug der ATX-Kurs 3 206,41 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,54 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,64 Prozent auf 31,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,78 Prozent auf 34,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,73 Prozent auf 105,80 EUR), Erste Group Bank (+ 1,71 Prozent auf 44,64 EUR) und BAWAG (+ 1,53 Prozent auf 63,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Raiffeisen (-1,67 Prozent auf 15,85 EUR), DO (-1,34 Prozent auf 147,80 EUR), Vienna Insurance (-1,04 Prozent auf 28,65 EUR), Telekom Austria (-0,37 Prozent auf 8,11 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 28,85 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 34 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,049 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,35 Prozent.

Redaktion finanzen.at