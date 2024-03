Die Analysten der Baader Bank haben ihre "Buy"-Empfehlung für die Aktien der EVN angesichts einer Anpassung des Bewertungsmodells auf "Add" gesenkt. Das Kursziel wurde von 35,1 auf 30,8 Euro reduziert. Zum Vergleich: An der Wiener Börse hielten EVN am Dienstag mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 24,55 Euro.

Unter anderem hat der Experte Pierre-Alexandre Ramondenc seine Prognosen zum Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBTIDA) gekürzt - sowohl für 2024 als auch 2025. In den gesenkten Annahmen spiegeln sich die rückläufigen Strompreise und sinkende Umsatzvolumina in den Segmenten Energy und SEE wider.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 prognostizieren die Analysten von Baader einen Gewinn von 2,51 Euro je EVN-Aktie. In den beiden Folgejahren sollen sich die Erträge auf 2,39 bzw. 2,58 Euro belaufen. Seitens der Dividendenschätzungen rechnen die Experten für die genannten drei Geschäftsperioden mit 1,14 Euro, 0,90 Euro und 0,85 Euro.

