Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsende in Grün

Letztendlich erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,56 Prozent auf 3 602,79 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 115,487 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 3 582,76 Punkte an der Kurstafel, nach 3 582,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 580,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 614,94 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,604 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 13.08.2024, bei 3 566,40 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Stand von 3 603,90 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, bei 3 145,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 5,59 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,84 Prozent auf 18,64 EUR), Lenzing (+ 2,99 Prozent auf 31,05 EUR), Telekom Austria (+ 2,49 Prozent auf 8,63 EUR), Andritz (+ 2,34 Prozent auf 61,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,55 Prozent auf 16,99 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen CA Immobilien (-3,77 Prozent auf 27,02 EUR), BAWAG (-0,36 Prozent auf 69,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,17 Prozent auf 29,80 EUR), OMV (-0,11 Prozent auf 36,56 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 31,30 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 762 353 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,091 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

