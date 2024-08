Starker Wochentag in Wien: So performt der ATX Prime am Nachmittag

Am zweiten Tag der Woche agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,09 Prozent stärker bei 1 848,57 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 1 847,17 Punkte an der Kurstafel, nach 1 846,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 854,60 Punkte, das Tagestief hingegen 1 847,13 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 839,14 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, bei 1 862,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 570,38 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,85 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell PORR (+ 2,07 Prozent auf 13,82 EUR), Semperit (+ 1,11 Prozent auf 12,74 EUR), Flughafen Wien (+ 1,11 Prozent auf 54,60 EUR), EVN (+ 1,00 Prozent auf 30,45 EUR) und Wienerberger (+ 0,80 Prozent auf 30,18 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-6,07 Prozent auf 5,26 EUR), UBM Development (-3,85 Prozent auf 20,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,44 Prozent auf 96,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,17 Prozent auf 31,50 EUR) und Polytec (-1,61 Prozent auf 3,06 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 128 339 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 26,873 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

