Starker Wochentag in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Plus

Schlussendlich legte der SLI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 2 011,71 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,011 Prozent auf 2 005,51 Punkte an der Kurstafel, nach 2 005,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 004,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 013,79 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 0,836 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2024, wurde der SLI mit 1 950,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.07.2024, wurde der SLI auf 1 973,60 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 661,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 14,07 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swatch (I) (+ 2,20 Prozent auf 171,85 CHF), Straumann (+ 1,59 Prozent auf 130,60 CHF), Adecco SA (+ 1,51 Prozent auf 28,18 CHF), Geberit (+ 1,49 Prozent auf 532,40 CHF) und VAT (+ 1,44 Prozent auf 374,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,59 Prozent auf 49,54 CHF), SGS SA (-0,68 Prozent auf 96,74 CHF), Sonova (-0,34 Prozent auf 323,30 CHF), Swiss Life (-0,30 Prozent auf 722,40 CHF) und Sandoz (-0,14 Prozent auf 36,77 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 6 767 036 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 229,651 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at