Starker Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Der SLI befand sich am Donnerstag im Aufwind.

Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,66 Prozent fester bei 1 986,32 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,435 Prozent fester bei 1 981,80 Punkten, nach 1 973,22 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 989,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 980,41 Punkten lag.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 857,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, wies der SLI einen Stand von 1 880,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, wurde der SLI mit 1 791,08 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,63 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 989,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Temenos (+ 2,64 Prozent auf 58,40 CHF), Logitech (+ 1,96 Prozent auf 90,74 CHF), Straumann (+ 1,86 Prozent auf 118,00 CHF), Richemont (+ 1,63 Prozent auf 149,20 CHF) und SGS SA (+ 1,62 Prozent auf 83,94 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Julius Bär (-5,33 Prozent auf 51,50 CHF), ams (-3,47 Prozent auf 1,36 CHF), Partners Group (-1,95 Prozent auf 1 184,00 CHF), Schindler (-0,51 Prozent auf 235,00 CHF) und Givaudan (-0,09 Prozent auf 4 324,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 619 288 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 258,488 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,79 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at