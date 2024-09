Starker Wochentag in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Mittag zu

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,66 Prozent höher bei 12 061,24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,408 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,335 Prozent auf 12 022,48 Punkte an der Kurstafel, nach 11 982,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 074,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 022,48 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,824 Prozent nach oben. Der SMI wies vor einem Monat, am 13.08.2024, einen Wert von 11 928,14 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Wert von 12 095,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der SMI einen Wert von 10 976,38 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,98 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 483,57 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Partners Group (+ 1,79 Prozent auf 1 193,50 CHF), Holcim (+ 1,60 Prozent auf 81,20 CHF), Lonza (+ 1,51 Prozent auf 550,80 CHF), Roche (+ 1,18 Prozent auf 266,10 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 509,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Novartis (+ 0,02 Prozent auf 98,46 CHF), Nestlé (+ 0,09 Prozent auf 87,96 CHF), Swiss Life (+ 0,29 Prozent auf 699,60 CHF), Givaudan (+ 0,40 Prozent auf 4 562,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 47,06 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 795 489 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,712 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,54 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

