Start des Joint Venture zwischen Belimed Infection Control, Belimed Life Science und Steelco unter dem Namen SteelcoBelimed

Zug, 10. Juni 2024 – Die Gründung des Joint Venture zwischen Belimed Infection Control, Belimed Life Science und Steelco wurde vollzogen. Die SteelcoBelimed soll zu einem führenden Anbieter in der Branche werden und in den kommenden Jahren profitabel wachsen. METALL ZUG erwartet aus der Transaktion einen einmaligen und EBIT-wirksamen Buchgewinn in der Grössenordnung von CHF 65-70 Mio.

Nachdem die jeweils zuständigen Behörden ihre Freigabe für das Joint Venture zwischen Metall Zug und Miele erteilt haben, ist der Vollzug dieser Transaktion am 7. Juni 2024 erfolgt. Metall Zug hat seinen Geschäftsbereich Infection Control und die Belimed Life Science Gruppe sowie Miele ihre Steelco Gruppe in das Joint Venture eingebracht. Unter dem Namen SteelcoBelimed AG nimmt die neue Gesellschaft mit Sitz in Zug ihre operative Tätigkeit auf. Das Joint Venture wird künftig einheitlich unter dieser Marke auftreten (siehe https://www.steelcobelimed.com). Der kumulierte Umsatz der ehemaligen Unternehmen betrug im Jahr 2023 rund CHF 487 Mio. und SteelcoBelimed beschäftigt derzeit etwa 2'100 Mitarbeitende. Metall Zug hält 33% und Miele 67% an SteelcoBelimed.

SteelcoBelimed kombiniert die Kraft, die Menschen, das Know-how und die Ressourcen der zusammengeschlossenen Unternehmen und schafft einen innovativen Player im Spital-/Infection Control Sektor und in der Pharma-/Life-Science-Industrie. Das neue Unternehmen wird von den schnellen Innovationszyklen von Steelco und dem Premium-Portfolio sowie den digitalen Lösungen von Belimed profitieren und kann damit einerseits eine breitere Produktpalette anbieten und andererseits auf Effizienz fokussieren. Die Produkte von SteelcoBelimed werden in einem internationalen Produktionsnetzwerk mit Standorten in Riese Pio X und Cusano (Italien), Sulgen (Schweiz) und Grosuplje (Slowenien) hergestellt werden. So soll SteelcoBelimed zum innovativsten, zuverlässigsten und kundenorientiertesten Anbieter im Bereich Infection Control und Life Science werden. Die Wettbewerbsfähigkeit des gemeinschaftlichen Unternehmens in Europa, Amerika und Asien wird sich deutlich verbessern und SteelcoBelimed wird weltweit zu einem führenden Anbieter in der Branche avancieren. «Das Joint Venture SteelcoBelimed wird die beteiligten Unternehmen auf ein neues Level der globalen Wettbewerbsfähigkeit bringen und Belimed zusammen mit Steelco in eine von Wachstum getriebene und profitable Zukunft führen», betont Matthias Rey, CEO von Metall Zug und Mitglied des Verwaltungsrates von SteelcoBelimed.

Den Vorsitz des Verwaltungsrates sowie die Funktion des CEO von SteelcoBelimed hat Christian Kluge, Senior Vice President Business Unit Professional bei Miele, inne. Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates sind Martin Wipfli und Matthias Rey von Metall Zug sowie Stefan Breit und Axel Kniehl von Miele. Die operative Führung wird durch ein gemischtes Team mit Vertretern von Belimed, Steelco und Miele wahrgenommen. Neben Christian Kluge als CEO agiert Richard Hämmerli von Belimed Infection Control als CFO. Michael Krimpmann von Miele leitet den Bereich Integration, Alessandro Caprara von Steelco steht dem Geschäftsbereich Infection Control vor und Ralf Kretzschmar von Belimed Life Science führt den Geschäftsbereich Life Science.

Belimed Infection Control und Belimed Life Science werden bis zum Vollzug in der Konzernrechnung der Metall Zug Gruppe vollkonsolidiert. Danach wird der Anteil der Metall Zug AG am Konzernergebnis der SteelcoBelimed Gruppe im Finanzergebnis der Metall Zug AG ausgewiesen. Metall Zug erwartet durch die Transaktion einen einmaligen und EBIT-wirksamen Buchgewinn in der Grössenordnung von CHF 65-70 Mio.