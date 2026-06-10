Stitch Fi a Aktie
WKN DE: A2H52J / ISIN: US8608971078
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11.06.2026 00:03:09
Stitch Fix (SFIX) Q3 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.June 10, 2026Need a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Stitch Fix Inc Registered Shs -A-
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09.06.26
|Ausblick: Stitch Fix A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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26.05.26
|Erste Schätzungen: Stitch Fix A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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10.03.26
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24.02.26
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Analysen zu Stitch Fix Inc Registered Shs -A-
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