Ausblick: Stitch Fix A legt Quartalsergebnis vor
Stitch Fix A wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 332,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 312,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,199 USD, gegenüber -0,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD generiert wurden.
