Rivian Automotive Aktie
WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034
|
18.12.2025 23:27:01
Stock Market Today, Dec. 18: Rivian Automotive Surges To 52-Week High After Analyst Upgrade and Higher Price Target
Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), electric truck and SUV maker, closed Thursday’s session at $20.28, up 15.03%. Rivian Automotive IPO'd in 2021 and has fallen about 75% since going public. Trading volume reached 66.4 million shares, about 36% above its three-month average of 49 million shares.Thursday’s move followed a Robert W. Baird upgrade and new price target, while investors are watching how Rivian executes its autonomy roadmap and 2026 R2 launch.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) added 0.79% to finish at 6,774, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) gained 1.38% to 23,006. Within electric vehicle (EV) manufacturing, industry peers Tesla (NASDAQ:TSLA) rose 3.45% and Ford Motor Company (NYSE:F) edged higher by 0.08%, highlighting diverging reactions to product and strategy updates across major EV names.Baird's new price target still implies upside of 25% from Rivian's closing price today. The Wall Street firm's "buy" rating comes as Rivian is poised to increase sales and brand recognition with its upcoming R2 SUV. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rivian Automotivemehr Nachrichten
|
05.11.25
|Rivian-Aktie legt um über 25 Prozent zu: Quartalsverlust deutlich reduziert (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Rivian Automotive legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Rivian Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)