RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
18.12.2025 23:24:36
Stock Market Today, Dec. 18: Stocks Rise on Better-Than-Expected Inflation Data
Stocks rebounded today on cooler November consumer price data. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.79% to 6,774.76, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.38% to 23,006.36 on tech strength, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDEX: ^DJI) edged up 0.14% to 47,951.85. Micron Technology (NASDAQ:MU) rallied after stronger-than-expected earnings and an upbeat AI-memory outlook. This also lifted chipmakers and other growth names. Recent pressure on large-cap AI leaders such as Nvidia (NASDAQ:NVDA), Oracle(NYSE:ORCL), and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) eased as inflation worries receded.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
