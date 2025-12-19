Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
|
19.12.2025 23:58:48
Stock Market Today, Dec. 19: Carnival Jumps on Record Profits and Dividend Reinstatement
Carnival (NYSE:CCL), which operates a fleet of over 100 cruise ships across various brands, closed Friday’s session at $31.12, up 9.8% on strong earnings, dividend news, and guidance. Carnival IPO'd in 1987 and has grown 690% since going public. Trading volume today reached 83.3 million shares, which is approximately 250% above its three-month average of 23.3 million shares.Friday’s catalyst was Carnival’s record full-year 2025 profits, its reinstated dividend, and an upbeat 2026 outlook. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.88% to close near 6,835, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.31% to finish around 23,308. Among Cruise Lines, industry peers Royal Caribbean and Norwegian also advanced, as investors are focusing on sector-wide booking strength and recent upgrades following Norwegian’s $1 billion EBITDA milestone.Carnival delivered record full-year revenue and adjusted earnings per share when it reported fourth-quarter earnings this morning. Despite falling slightly short of Wall Street's sales estimate, Carnival's stock surged as management provided a rosy outlook for the next two years, driven by record bookings for 2026 and 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
