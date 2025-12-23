Ambev Aktie
WKN DE: A1W749 / ISIN: US02319V1035
|
23.12.2025 23:21:33
Stock Market Today, Dec. 23: Ambev Starts to Recover After Losing 4% This Month,
Ambev (NYSE:ABEV), a Latin American beer and soft-drink producer, closed Tuesday at $2.37, up 3.04% for the session. Trading volume reached 47.5 million shares, nearly 18% above its three-month average of 39.9 million shares.Tuesday’s trading reflects a shift as the stock has trended downwards for the past week. Sentiment is mixed: Some investment firms are adding to their Ambev holdings while others say it's time to take profits. Ambev IPO'ed in 1997 and has grown 428% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.46% to finish at 6,910, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.57% to 23,562. Within the beverages and brewers industry, Anheuser-Busch InBev/NV (NYSE:BUD) gained 0.88% and Molson Coors Beverage (NYSE:TAP) slipped 1.12%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
