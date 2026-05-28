Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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29.05.2026 00:29:46
Stock Market Today, May 28: Rigetti Computing Extends Gains on Quantum Optimism
Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI), a developer of superconducting quantum computers and processors, closed Thursday at $27.03, up 9.79%. The stock extended its gains after last week’s news of U.S. government funding program for domestic quantum firms.Trading volume reached 85.2 million shares, coming in about 146% above its three-month average of 34.7 million shares. Rigetti Computing IPO'd in 2021 and has grown 173% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.58% on Thursday to finish at 7,564, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.91% to close at 26,917. Among quantum computing industry peers, IonQ (NYSE:IONQ) closed up 7.25% at $70.14, and D-Wave Quantum (NYSE:QBTS) gained 7.31% to end at $29.49, reflecting broad sector strength.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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