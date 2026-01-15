Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
Stock-Split Watch: Is Applied Digital Next?
Applied Digital (NASDAQ: APLD) rebranded in November 2022, changing its name from Applied Blockchain. The name change reflected its shift from a blockchain company to an artificial intelligence (AI) infrastructure provider.The move has been successful so far. Over the last three years, Applied Digital stock is up 1,720% (as of Jan. 12). A large portion of those gains came after the June 2025 announcement of a lease deal with hyperscaler CoreWeave. Applied Digital and CoreWeave have since signed another lease agreement, and the two deals combine for $11 billion in total anticipated revenue.Considering Applied Digital's incredible success in recent years, could a stock split be on the horizon? Here's what to expect, and how to decide if you should invest in this company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
