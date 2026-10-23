ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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23.10.2026 11:01:00
Stock-Split Watch: Is ASML Next?
ASML Holding (NASDAQ: ASML) is one of the most important companies in the semiconductor ecosystem, but its shares have underperformed the broader sector over the past three years.
The 189% jump in ASML stock during this period has been eclipsed by the 247% jump in the PHLX Semiconductor Sector index. Moreover, each share of ASML now trades at more than $1,600. This is the reason why I think ASML management could undertake a forward stock split to make the stock more attractive.
Let's look at the reasons why ASML could become the next tech company to go for a stock split.
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|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 400,00
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|ASML NV
|1 404,20
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