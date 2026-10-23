ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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23.10.2026 11:01:00

Stock-Split Watch: Is ASML Next?

ASML Holding (NASDAQ: ASML) is one of the most important companies in the semiconductor ecosystem, but its shares have underperformed the broader sector over the past three years.

The 189% jump in ASML stock during this period has been eclipsed by the 247% jump in the PHLX Semiconductor Sector index. Moreover, each share of ASML now trades at more than $1,600. This is the reason why I think ASML management could undertake a forward stock split to make the stock more attractive.

Let's look at the reasons why ASML could become the next tech company to go for a stock split.

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19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy UBS AG
15.10.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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