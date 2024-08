STOXX 50 aktuell: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50

Am fünften Tag der Woche herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 15:42 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,12 Prozent aufwärts auf 4 488,23 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,100 Prozent auf 4 487,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 482,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 496,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 478,92 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,851 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 4 473,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 511,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 943,76 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,13 Prozent auf 36,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 475,20 EUR), Enel (+ 1,18 Prozent auf 6,70 EUR), Diageo (+ 1,04 Prozent auf 25,28 GBP) und Airbus SE (ex EADS) (+ 1,02 Prozent auf 140,40 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Nestlé (-1,23 Prozent auf 88,34 CHF), Rio Tinto (-0,65 Prozent auf 47,53 GBP), SAP SE (-0,35 Prozent auf 195,86 EUR), Richemont (-0,29 Prozent auf 136,85 CHF) und RELX (-0,28 Prozent auf 35,10 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 232 807 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 532,093 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

