STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,02 Prozent auf 4 446,45 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,229 Prozent auf 4 455,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 445,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 443,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 474,76 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,888 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.09.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 557,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 490,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 886,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8,66 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,18 Prozent auf 25,32 GBP), BP (+ 2,11 Prozent auf 4,09 GBP), HSBC (+ 1,19 Prozent auf 6,73 GBP), UBS (+ 1,16 Prozent auf 26,25 CHF) und Richemont (+ 1,11 Prozent auf 132,25 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil National Grid (-1,84 Prozent auf 10,28 GBP), Enel (-1,71 Prozent auf 7,09 EUR), UniCredit (-1,29 Prozent auf 37,81 EUR), BAT (-1,16 Prozent auf 27,23 GBP) und GSK (-0,89 Prozent auf 15,08 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 120 856 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 465,543 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die Santander-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at