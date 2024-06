STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,86 Prozent stärker bei 4 569,32 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,477 Prozent auf 4 551,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4 530,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 577,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 551,90 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.05.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 400,19 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 4 316,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 995,38 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,67 Prozent zu. Bei 4 577,46 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,09 Prozent auf 178,54 EUR), UBS (+ 1,72 Prozent auf 28,43 CHF), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,50 Prozent auf 763,20 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 1,46 Prozent auf 2 245,80 EUR) und Richemont (+ 1,43 Prozent auf 148,90 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-4,13 Prozent auf 8,64 GBP), Sanofi (-1,13 Prozent auf 89,80 EUR), Siemens (-0,96 Prozent auf 177,10 EUR), BAT (-0,64 Prozent auf 24,12 GBP) und VINCI (-0,45 Prozent auf 113,00 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die National Grid-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 265 342 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 553,896 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BAT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,77 Prozent gelockt.

