STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,65 Prozent tiefer bei 4 280,47 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,033 Prozent leichter bei 4 306,94 Punkten, nach 4 308,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 306,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 275,94 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,422 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 521,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, stand der STOXX 50 bei 4 478,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 964,67 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,61 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Allianz (+ 1,08 Prozent auf 251,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,92 Prozent auf 24,14 EUR), GSK (+ 0,39 Prozent auf 15,41 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,37 Prozent auf 437,00 EUR) und Enel (+ 0,13 Prozent auf 6,41 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Zurich Insurance (-3,29 Prozent auf 449,80 CHF), BP (-1,76 Prozent auf 4,30 GBP), Glencore (-1,73 Prozent auf 3,97 GBP), SAP SE (-1,54 Prozent auf 185,08 EUR) und Unilever (-1,36 Prozent auf 47,79 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 1 174 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 525,153 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

