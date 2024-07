STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,17 Prozent stärker bei 4 467,12 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,245 Prozent auf 4 426,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 415,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 426,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 468,37 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 513,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 364,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, mit 3 997,99 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,17 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2,44 Prozent auf 174,60 EUR), Novartis (+ 2,05 Prozent auf 96,13 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,84 Prozent auf 64,70 EUR), Diageo (+ 1,84 Prozent auf 25,36 GBP) und National Grid (+ 1,76 Prozent auf 9,51 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Enel (-2,54 Prozent auf 6,60 EUR), Zurich Insurance (-0,36 Prozent auf 470,80 CHF), BP (+ 0,02 Prozent auf 4,57 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,13 Prozent auf 27,97 GBP) und GSK (+ 0,26 Prozent auf 15,27 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 3 472 768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 535,922 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

