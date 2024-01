STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt schlussendlich nach

So bewegte sich der STOXX 50 am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,82 Prozent leichter bei 4 061,15 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 4 102,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 094,53 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 061,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 124,90 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,792 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 077,39 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.10.2023, bei 3 962,14 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.01.2023, einen Stand von 3 831,94 Punkten auf.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 1,00 Prozent auf 28,16 GBP), RELX (-0,06 Prozent auf 31,60 GBP), Siemens (-0,07 Prozent auf 160,66 EUR), SAP SE (-0,11 Prozent auf 141,88 EUR) und BAT (-0,13 Prozent auf 23,50 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen HSBC (-3,06 Prozent auf 6,11 GBP), Bayer (-2,79 Prozent auf 33,79 EUR), UBS (-1,73 Prozent auf 25,02 CHF), Richemont (-1,65 Prozent auf 110,45 CHF) und Nestlé (-1,62 Prozent auf 96,68 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 22 884 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 432,497 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at