Bayer Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer anlässlich der jüngst präsentierten, detaillierten Quartalszahlen von 24 auf 26 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Resultate hätten von einem höheren Beitrag des Gerinnerungshemmers Xarelto zum Geschäftsergebnis gezeugt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe das Nierenmedikament Kerendia vor allem in China ein höheres Wachstum verzeichnet./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

