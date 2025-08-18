NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einer grundlegenden Einigung zur Beilegung weiterer PCB-Fälle in der Schule Sky Valley Education Center im Bundesstaat Washington auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 25 Euro. Analyst Chris Counihan sieht in der Einigung "einen Schritt zur Reduzierung des PCB-Prozessrisikos", wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Die Vergleiche seien vollständig durch die im zweiten Quartal 2025 gebildete PCB-bezogene Rückstellung in Höhe von 530 Millionen Euro gedeckt, die auch den Fall Burke und weitere damit verbundene Kosten berücksichtige. Die neun früheren Urteile, die 49 Kläger betrafen, seien weiterhin in Berufung, sodass immer noch ein gewisses Restrisiko bestehe./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.