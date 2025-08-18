Bayer Aktie
|27,69EUR
|0,66EUR
|2,44%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach einer grundlegenden Einigung zur Beilegung weiterer PCB-Fälle in der Schule Sky Valley Education Center im Bundesstaat Washington auf "Hold" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 25 Euro. Analyst Chris Counihan sieht in der Einigung "einen Schritt zur Reduzierung des PCB-Prozessrisikos", wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Die Vergleiche seien vollständig durch die im zweiten Quartal 2025 gebildete PCB-bezogene Rückstellung in Höhe von 530 Millionen Euro gedeckt, die auch den Fall Burke und weitere damit verbundene Kosten berücksichtige. Die neun früheren Urteile, die 49 Kläger betrafen, seien weiterhin in Berufung, sodass immer noch ein gewisses Restrisiko bestehe./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,71%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
16:09
|ROUNDUP: Bayer kann viele PCB-Klagen wohl bald beilegen - Aktienkurs legt zu (dpa-AFX)
|
15:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächer (finanzen.at)
|
14:33
|USA: Bayer kann viele PCB-Klagen wohl bald beilegen - Aktienkurs legt etwas zu (dpa-AFX)
|
14:32
|Bayer einigt sich in den USA mit mehr als 200 PCB-Klägern - Aktienkurs legt zu (Dow Jones)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Bayermehr Analysen
|15:10
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:10
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.06.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:10
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|27,74
|2,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:44
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:10
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:48
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:13
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:03
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|11:20
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:19
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Danone Buy
|UBS AG
|10:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:55
|K+S Sell
|UBS AG
|10:53
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|10:12
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|09:47
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:34
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:33
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:22
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08:45
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:09
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|07:57
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)