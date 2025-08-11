Bayer Aktie

25,74EUR
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
11.08.2025 10:41:58

Bayer Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach detaillierten Quartalszahlen von 36 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die überraschend guten Eckdaten nun bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Leverkusener zeigten eine gute operative Performance. Allerdings hätten auch die negativen Währungseffekte zugenommen. Ein potenzieller positiver Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Annahme des Antrags von Bayer auf Revision eines Glyphosat-Urteils empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Kaufen
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
26,01 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
25,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

