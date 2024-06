STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt letztendlich

Der STOXX 50 verzeichnete am Mittwochabend Kursanstiege.

Zum Handelsschluss legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,02 Prozent auf 4 562,11 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,120 Prozent auf 4 521,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 515,85 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 521,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 568,67 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,055 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 4 525,05 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 4 389,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3 974,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 11,49 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Schneider Electric (+ 4,83 Prozent auf 236,43 EUR), SAP SE (+ 3,42 Prozent auf 181,40 EUR), Siemens (+ 3,27 Prozent auf 178,10 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,88 Prozent auf 51,52 CHF) und UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 35,77 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 64,82 EUR), BP (-0,74 Prozent auf 4,65 GBP), GSK (-0,62 Prozent auf 16,05 GBP), Glencore (-0,57 Prozent auf 4,63 GBP) und Sanofi (-0,39 Prozent auf 89,37 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 915 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 584,812 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,52 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at