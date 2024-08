Stoxx Europe 50-Papier Prosus-Aktie: Über diese Dividende können sich Prosus-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Prosus am 21.08.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,10 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die Prosus-Dividende im Vorjahresvergleich um 42,86 Prozent erhöht. Somit zahlt Prosus insgesamt 183,54 Mio. EUR an Aktionäre aus. So schrumpfte die Prosus- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,065 Prozent.

Veränderung der Prosus-Dividendenrendite

Heute wird der Prosus-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Prosus-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Prosus-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist der Prosus-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,34 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,21 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Prosus-Kurs im -Handel stabil. Eine nahezu gleiche Performance wie der Prosus-Aktienkurs weist auch die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Prosus

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,13 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,27 Prozent sinken.

Hauptdaten der Prosus-Aktie

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens Prosus beläuft sich aktuell auf 80,702 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Prosus verfügt über ein KGV von aktuell 12,39. Der Umsatz von Prosus betrug in 2024 5,042 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 2,35 EUR.

Redaktion finanzen.at