NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Prosus nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Die Energie des neuen Chefs während der achtstündigen Präsentationen habe die Botschaft vermittelt, dass sich die Absichten, Ambitionen und Schwerpunkte bei der Internet-Holdinggesellschaft entscheidend geändert hätten, schrieb Giles Thorne in einem Kommentar vom Mittwoch./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.