NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach Investorenveranstaltungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63,50 Euro belassen. Diese hätten seine Zuversicht in Auto1 und Scout24 als "Long"-Positionen in der Internetbranche bestärkt, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch Aussagen von Prosus seien bei Teilnehmern eines Treffens gut angekommen, besonders zu Innovationen der zur Beteiligungsgruppe gehörenden Unternehmen, beispielsweise in puncto Künstliche Intelligenz./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 23:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.