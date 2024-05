Stoxx Europe 50-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre freuen

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell) am 21.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 1,03 USD. Das sind 19,77 Prozent mehr als im Vorjahr. 6,75 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,31 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Auszahlungsrendite

Zum London-Schluss notierte der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 28,04 GBP. Der Dividendenabschlag auf den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Titel erfolgt am 22.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Titels 4,00 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,70 Prozent betrug.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Shell (ex Royal Dutch Shell) via London 15,78 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 107,09 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Shell (ex Royal Dutch Shell)

Für 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,39 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,83 Prozent zurückgehen.

Kerndaten von Shell (ex Royal Dutch Shell)

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens Shell (ex Royal Dutch Shell) steht aktuell bei 228,779 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verfügt über ein KGV von aktuell 11,12. Der Umsatz von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug in 2023 242,798 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 2,31 USD.

