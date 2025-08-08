Shell Aktie
|30,85EUR
|-0,09EUR
|-0,29%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analyst Giacomo Romeo passte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten zum zweiten Quartal seine Schätzungen für die großen Ölkonzerne an. Er äußerte weiterhin konjunkturelle Bedenken mit Blick auf den Jahreswechsel 2025/26 und geht davon aus, dass sinkende Ölpreise die Unternehmen zunehmend unter Druck setzen werden. Shell bleibt sein "Top Pick" wegen der geplanten Aktienrückkäufe, disziplinierter Investitionen und einer soliden Bilanz./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,56 £
|
Abst. Kursziel*:
12,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
|
Analyst Name::
Giacomo Romeo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Shell Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Shell Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Shell Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|30,85
|-0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:20
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|08:33
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:20
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:17
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:16
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research