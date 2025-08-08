Shell Aktie

31,01EUR 0,08EUR 0,24%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

08.08.2025 13:09:54

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial. Für Shell sprächen derweil die stabilen Ausschüttungen an die Aktionäre./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,69 £ 		Abst. Kursziel*:
12,40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12,42%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:23 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:09 Shell Buy UBS AG
10:12 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Shell Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 31,01 0,24% Shell (ex Royal Dutch Shell)

