ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial. Für Shell sprächen derweil die stabilen Ausschüttungen an die Aktionäre./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.