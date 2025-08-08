Shell Aktie
|31,01EUR
|0,08EUR
|0,24%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial. Für Shell sprächen derweil die stabilen Ausschüttungen an die Aktionäre./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,69 £
|
Abst. Kursziel*:
12,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,69 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,42%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen
|05.12.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|31,01
|0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:33
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:32
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:28
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:18
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:15
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:09
|Shell Buy
|UBS AG
|13:06
|Eni Neutral
|UBS AG
|13:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:05
|BP Neutral
|UBS AG
|13:03
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:29
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:17
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:44
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|11:41
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)