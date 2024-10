STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen

Der Euro STOXX 50 machte am Freitag Gewinne.

Der Euro STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent auf 4 983,70 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 950,05 Zählern und damit 0,056 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 947,30 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4 944,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 984,95 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,471 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 835,30 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, bei 4 870,12 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 18.10.2023, bei 4 105,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,43 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Stellantis (+ 1,91 Prozent auf 12,16 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 46,99 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 91,92 EUR), adidas (+ 1,15 Prozent auf 227,90 EUR) und Siemens (+ 0,72 Prozent auf 185,60 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (ex EADS) (-1,10 Prozent auf 139,62 EUR), Bayer (-0,47 Prozent auf 26,38 EUR), UniCredit (-0,39 Prozent auf 40,67 EUR), Infineon (-0,39 Prozent auf 30,77 EUR) und Eni (-0,15 Prozent auf 14,20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 006 694 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 300,926 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at