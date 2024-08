STOXX-Handel: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 4 670,91 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,984 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,208 Prozent auf 4 678,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 668,74 Punkten am Vortag.

Bei 4 703,22 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 646,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 903,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 054,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, bei 4 317,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 3,50 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 1,13 Prozent auf 34,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,98 Prozent auf 24,61 EUR), SAP SE (+ 0,87 Prozent auf 189,92 EUR), Allianz (+ 0,79 Prozent auf 255,90 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,66 Prozent auf 184,15 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-1,46 Prozent auf 25,97 EUR), Stellantis (-1,28 Prozent auf 14,07 EUR), Siemens (-1,27 Prozent auf 157,18 EUR), Enel (-0,76 Prozent auf 6,38 EUR) und BASF (-0,52 Prozent auf 41,37 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 7 201 585 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 315,413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at