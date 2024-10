STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Zum Handelsende notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,42 Prozent tiefer bei 4 948,99 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,219 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,318 Prozent auf 4 953,91 Punkte an der Kurstafel, nach 4 969,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 955,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 911,83 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 4 738,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 969,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 144,43 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,67 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,35 Prozent auf 205,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,31 Prozent auf 473,10 EUR), Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 212,30 EUR), Enel (+ 0,72 Prozent auf 6,98 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,64 Prozent auf 26,60 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BASF (-3,60 Prozent auf 46,59 EUR), Siemens (-2,28 Prozent auf 180,18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,13 Prozent auf 56,44 EUR), Stellantis (-2,09 Prozent auf 11,98 EUR) und BMW (-2,03 Prozent auf 76,26 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 413 767 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 330,649 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

