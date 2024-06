STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Der Euro STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Verluste.

Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 1,29 Prozent auf 4 986,15 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,464 Prozent leichter bei 5 027,86 Punkten in den Handel, nach 5 051,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 4 973,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 027,86 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 085,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 4 961,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 289,79 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,49 Prozent zu Buche. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 0,42 Prozent auf 14,05 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,06 Prozent auf 65,15 EUR), Stellantis (-0,04 Prozent auf 20,17 EUR), Ferrari (-0,11 Prozent auf 383,19 EUR) und Inditex (-0,16 Prozent auf 45,72 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Air Liquide (-10,28 Prozent auf 167,74 EUR), BNP Paribas (-5,43 Prozent auf 62,80 EUR), VINCI (-5,09 Prozent auf 105,53 EUR), Saint-Gobain (-4,20 Prozent auf 76,36 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,49 Prozent auf 744,15 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Intesa Sanpaolo-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 3 345 109 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 379,425 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,28 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

