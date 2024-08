STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Donnerstag steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,84 Prozent im Minus bei 4 628,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,910 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,134 Prozent auf 4 661,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 668,06 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 661,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 625,48 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,500 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 969,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 038,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 288,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Allianz (+ 1,08 Prozent auf 251,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,92 Prozent auf 24,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,37 Prozent auf 437,00 EUR), Enel (+ 0,13 Prozent auf 6,41 EUR) und Eni (-0,17 Prozent auf 14,23 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-1,72 Prozent auf 14,02 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 185,08 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,44 Prozent auf 3,42 EUR), Infineon (-1,30 Prozent auf 29,98 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-1,28 Prozent auf 134,20 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 376 238 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 310,667 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

