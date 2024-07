STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich in Grün

Der STOXX 50 verbuchte am Donnerstag Zuwächse.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 4 532,51 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,164 Prozent fester bei 4 524,17 Punkten, nach 4 516,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 549,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 524,17 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,232 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 515,85 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.04.2024, den Stand von 4 368,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 882,15 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,77 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit National Grid (+ 1,78 Prozent auf 9,58 GBP), Diageo (+ 1,74 Prozent auf 25,46 GBP), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 141,35 CHF), Siemens (+ 1,43 Prozent auf 178,90 EUR) und Roche (+ 1,24 Prozent auf 252,10 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen RELX (-1,45 Prozent auf 35,43 GBP), UniCredit (-1,20 Prozent auf 36,67 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,64 Prozent auf 28,15 GBP), BP (-0,63 Prozent auf 4,52 GBP) und Deutsche Telekom (-0,38 Prozent auf 23,76 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 25 990 515 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 571,481 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at