Stripe Aktie
WKN DE: ASTR77 / ISIN: NET0000STR77
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19.08.2026 19:39:30
Stripe Buys A.I. Start-Up OpenRouter for $7.5 Billion
The deal is significant for the artificial intelligence industry, uniting Stripe’s payments business with OpenRouter’s helping businesses direct their spending on A.I. models.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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