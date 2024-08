Ströer überrascht im 2. Quartal mit Umsatzplus und Margenanstieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Außenwerbekonzern Ströer ist im zweiten Quartal 2024 weiter gewachsen und hat sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlicher gesteigert als erwartet. Von April bis Juni kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 12 Prozent auf 512 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Das bereinigte EBITDA stieg um 19 Prozent auf 155 Millionen Euro. Damit schnitt Ströer etwas besser ab als von Analysten erwartet. Diese hatten den Umsatz im Mittel auf 509 Millionen Euro veranschlagt und das bereinigte EBITDA auf 149 Millionen.

"Mit der außerordentlich positiven Entwicklung unseres OOH-Kerngeschäfts werden wir die initiale Umsatzerwartung im Rahmen unserer Gesamtjahres-Guidance um rund 40 Millionen Euro übertreffen", sagte CEO Christian Schmalzl laut Mitteilung. Kompensiert werde dies auf Konzernebene mit entsprechend geringeren Umsätzen aus dem chinesischen Großhandelsgeschäft. "Bereinigt um diesen (...) Effekt liegen wir also deutlich über unseren Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024", so der Manager.

Ströer rechnet in der Summe für 2024 mit einer Umsatzentwicklung deutlich über dem organischen Umsatzwachstum 2023 von 7,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA sollte 2024 in etwa so stark wachsen wie der organische Umsatz.

