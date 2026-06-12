Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.06.2026 23:59:20
Successive elections take a hit on Kosovo's coffers
Sunday's election in Kosovo — the third in under 16 months — is marked by a clash between former allies PM Albin Kurti and ex-President Vjosa Osmani, deadlock in the dialogue with Serbia, and obstacles to EU integration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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