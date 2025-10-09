Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
09.10.2025 10:52:00
Südzucker-Aktie legt zu: Schwacher Zuckermarkt belastet - Ausblick bestätigt
Im Zuckersegment wurde ein Verlust von 89 Millionen Euro verbucht, nach einem Gewinn von 72 Millionen im Vorjahr. Grund hierfür seien die "drastisch gesunkenen Zuckerpreise und die rückläufige Absatzmenge", so Südzucker laut Mitteilung. Dies habe nicht durch gesunkene Herstellungskosten kompensiert werden können. Auch in den Bereichen Cropenergies, Spezialitäten und Stärke verschlechtertet sich das Ergebnis. Einzig im Segment Frucht wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet.
Die Biosprit-Tochter CropEnergies musste wegen niedrigerer Preise für Ethanol Verluste hinnehmen. Der Absatz sank ebenfalls.
Die Ende August wegen niedrigerer Preise für Zucker und Ethanol gesenkte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde bestätigt. Das Management erwartet weiter einen Umsatz von 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll 100 bis 200 Millionen erreichen. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker noch einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 350 Millionen erzielt.
Die Südzucker-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,41 Prozent höher bei 9,69 Euro.
