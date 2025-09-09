Südzucker Aktie
|9,99EUR
|-0,03EUR
|-0,25%
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
Südzucker Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Anstieg der Zuckerpreise sei weniger deutlich als angenommen, begründete Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Anpassungen an den Erwartungen für den Zuckerkonzern. Er sei zwar schon davon ausgegangen, dass die ursprünglichen Zielsetzungen etwas zu optimistisch waren; das Ausmaß der negativen Entwicklung im Spezialitäten-Segment und bei der Tochter CropEnergies sei jedoch überraschend./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,86%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
