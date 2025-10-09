Südzucker Aktie
|9,52EUR
|0,02EUR
|0,16%
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
Südzucker Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Da der Nahrungsmittelproduzent seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 bereits aufgrund operativer Schwierigkeiten in allen Segmenten mit Ausnahme des Fruchtbereichs nach unten korrigiert hatte, sei der Gewinnrückgang im zweiten Quartal nicht überraschend gekommen, das Ausmaß aber schon, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,31%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)mehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.09.25
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX notiert schlussendlich um den Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
12.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
03.09.25
|Nordzucker startet Rübenkampagne - gute Ernte erwartet (dpa-AFX)
|
26.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
22.08.25
|Gewinne in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
22.08.25
|SDAX aktuell: SDAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.08.25
|Südzucker-Aktie tiefer: Südzucker senkt Prognose wegen schwacher Zucker- und Ethanolpreise (dpa-AFX)