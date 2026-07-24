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24.07.2026 06:31:29
Summit Bank Group präsentierte Quartalsergebnisse
Summit Bank Group ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Summit Bank Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Summit Bank Group im vergangenen Quartal 21,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Summit Bank Group 20,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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